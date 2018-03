Sea of Thieves: due manutenzioni dei server programmate per il 24 e il 27 marzo

è stato pubblicato appena tre giorni fa, ma i suoi mari sono già stati invasi da più di un milione si è mostrata molto orgogliosa dell'obiettivo raggiunto, ma l'elevata affluenza ha causato diversi problemi ai server.

Molti giocatori lamentano l'impossibilità di accedere durante le ore più affollate. Altri, invece, segnalano fastidiosi ritardi per l'ottenimento delle ricompense o degli achievement. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno annunciato una serie di manutenzioni programmate dei server. Una si è già svolta ieri, le altre due verranno eseguite nei seguenti giorni:

Sabato 24 marzo dalle 10:00 alle 15:00

Martedì 27 marzo dalle 10:00 alle 15:00

Durante i due periodi in questione sarà impossibile accedere ai server. Molti, probabilmente, non accoglieranno con entusiasmo questi lunghi periodi di inattività a pochi giorni dal lancio, ma grazie ad essi gli sviluppatori di Rare avranno l'opportunità di migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco.

Nei prossimi giorni verrà anche pubblicato un aggiornamento. Non sono ancora disponibili dettagli completi al riguardo, ma è già stato annunciato che verrà introdotta una tassa per tornare in vita. Non conosciamo, al momento, l'esatto ammontare della somma, ma dipenderà dalla causa della game over. Più sarà evitabile la morte, maggiore sarà la tassa richiesta dal Capitano dei Traghettatori. Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su Xbox One, Xbox One e PC Windows 10.