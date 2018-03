Sea of Thieves: due ore di gameplay del nuovo gioco Rare

esce oggi nei negozi e per l'occasione vi proponiamo due ore di gameplay live del nuovo gioco, per l'occasione giocato da Francesco Fossetti e Alessandro Bruni.

I server di Sea of Thieves sono stati aperti ufficialmente a mezzanotte di oggi, martedì 20 marzo. Nel momento in cui scriviamo non si segnalano problemi di accesso all'infrastruttura e il comparto multiplayer sembra funzionare senza particolari problematiche su Xbox One e Windows 10.

Ricordiamo che Sea of Thieves è il primo gioco First Party Microsoft ad essere disponibile gratis sin dal day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, se siete iscritti al servizio potrete quindi scaricare a costo zero Sea of Thieves e giocare liberamente senza limitazioni. Infine, una copia del gioco verrà offerta in regalo a tutti coloro che acquisteranno Xbox One X entro il 24 marzo.