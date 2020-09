Sea of Thieves 'è un gioco demoniaco': streamer viene cacciato di casa!

Il creatore di contenuti conosciuto come Hitbotc è andato incontro a una piccola disavventura "per colpa" di Sea of Thieves. Lo streamer di Twitch racconta infatti di essere stato cacciato di casa dalla famiglia della sua ragazza a causa dell'influenza "demoniaca" esercitata dall'avventura di RARE e Microsoft.

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi oltre 40.000 follower, Hitbotc ha spiegato di essersi trasferito nell'appartamento della famiglia di sua moglie nel tempo necessario per completare la ristrutturazione del nuovo appartamento della coppia.

Nonostante la calorosa accoglienza riservatagli in principio dai suoceri, l'idillio dell'uomo con i genitori della sua dolce metà è stato spezzato dalla scarsa considerazione che i due anziani hanno per il lavoro svolto dallo streamer. La causa scatenante del litigio che ha portato all'allontanamento di Hitbotc dalla casa dei genitori acquisiti, a detta dello stesso creatore di contenuti, è stata Sea of Thieves: entrambi i suoceri considerano il sandbox piratesco di RARE alla stregua di un vero e proprio "strumento del Demonio" in grado di inquinare le menti di chi vi si avvicina e la serenità di una famiglia.

Nonostante questo singolare litigio e le conseguenze che ha provocato nella vita di Hitbotc, lo streamer confessa alla redazione di Game Rant che "sebbene non sia d'accordo con i miei suoceri, li amo ancora moltissimo. Sono così grato per quello che hanno fatto per me e la mia famiglia, ci hanno dato un posto dove vivere nel delicato periodo del nostro trasloco in questo Paese".

Influssi demoniaci a parte, la dimensione sandbox di Sea of Thieves ha accolto a settembre il Vault of the Ancients e, come ogni anno, dovrebbe apprestarsi a festeggiare Halloween con tante attività a tinte oscure che contribuiranno a elevare il tasso di divertimento (e di traslochi) dell'esclusiva Microsoft.