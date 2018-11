Sea of Thieves: trailer di lancio e dettagli su Shrouded Spoils, la nuova espansione!

Nella giornata di ieri, Rare e Microsoft hanno annunciato, a sorpresa, che la nuova espansione di Sea of Thieves sarebbe stata disponibile a partire dal 28 novembre. Ecco il trailer di lancio e tutti i dettagli su Shrouded Spoils, ora disponibile!

In apertura, potete visionare integralmente il Trailer di Lancio della nuova espansione di Sea of Thieves! Nel video di presentazione potete notare come la nebbia sarà l'assoluta protagonista delle nuove avventure che vi aspettano sui Sette Mari. La fitta foschia renderà infatti più complessa la navigazione e l'avvistamento di altre imbarcazioni, che ora potranno letteralmente sbucare dal nulla. Tra queste, anche nuove pericolose navi guidate da equipaggi scheletrici.



Nuovi tesori sono inoltre disponibili per i videogiocatori che riusciranno a sconfiggere le più pericolose creature del gioco! Dalla pagina ufficiale di Shrouded Spoils, leggiamo: "Sott'acqua si nascondono altri pericoli, fa' attenzione ai nuovi esemplari di megalodonte, fratelli dell'Affamato, pronti a vendicare i loro parenti defunti! In più, i kraken hanno imparato nuovi metodi di attacco e sono più spavaldi che mai. Ci sono buone notizie, però, per i cacciatori di mostri marini: queste belve leggendarie sputeranno i tesori che hanno divorato nei mesi passati". Sono inoltre ricomparse le Statue delle Sirene Maledette, che, una volta distrutte, vi permetteranno di ottenere nuove gemme magiche. Shrouded Spoils introduce inoltre sei nuove fortezze degli scheletri.

Infine: "Shrouded Spoils ti darà nuovi modi di personalizzare la tua nave ed esprimere la tua personalità: argani, timoni e cannoni ora possono ricevere aggiornamenti cosmetici, così la tua nave potrà rispecchiare il tuo stile leggendario. Inoltre, gli oggetti cosmetici della conchiglia del pianto saranno disponibili per un tempo limitato per tutti gli amanti dell'oceano". Cosa ne pensate, tornerete a solcare gli Oceani nei panni di avventurosi pirati?