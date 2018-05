Sea of Thieves: ecco tutte le novità in arrivo la prossima settimana

Nell'ultimo video-diario degli sviluppatori, il produttore esecutivo Joe Neate ha parlato di tutte le novità e i miglioramenti in arrivo in Sea of Thieves con l'aggiornamento previsto per la prossima settimana.

Neate, innanzitutto, ha dichiarato che il prezzo di alcuni oggetti nel gioco è errato, pertanto i giocatori che li hanno acquistati verranno risarciti della differenza non appena verrà pubblicata la patch. Nel changelog della precedente, inoltre, erano riportati dei nuovi elementi di personalizzazione che in realtà non sono mai stati inseriti: si trattò di un errore di comunicazione, al quale verrà posto rimedio con la loro introduzione nel gioco. Gli sviluppatori si sono poi resi conto che alcuni oggetti sono visivamente troppo simili gli uni agli altri, per cui procederanno alla rimozione di 8 di essi. Non è stato specificato, però, se verrà fornito un rimborso per coloro che li hanno acquistati. Purtroppo, il produttore è stato piuttosto generico e non ha mostrato nessuno di questi oggetti sopra menzionati. Maggiori dettagli, quindi, li scopriremo quando l'update verrà lanciato.

La prossima patch introdurrà anche alcune caratteristiche richieste a gran voce dalla comunità. Tanto per cominciare, verrà aggiunto il matchmaking personalizzato: i pirati saranno liberi di decidere con chi salpare, dal momento che le ciurme incomplete non verranno più riempite da giocatori a caso attraverso il matchmaking. Per incoraggiare il gameplay stealth, sarà possibile nascondere la propria Gamertag, mentre le quest di alto livello forniranno ricompense di maggior qualità. I giocatori avranno anche l'opportunità di scambiarsi direttamente oggetti come banane e palle di cannone.

È stato specificato, infine, che questo mese verrà annunciata la data d'uscita della prima espansione, intitolata Hungering Deep. Per l'occasione verrà anche pubblicato un trailer. Cosa ve ne pare di tutte queste novità? Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su Xbox One e PC Windows 10. Michael Patcher, recentemente, ha avuto da ridire sulla qualità del gioco e sulle reali capacità degli sviluppatori di Rare.