Sea of Thieves: l'esclusiva Xbox è in arrivo su PlayStation e Switch? Gli ultimi rumor

Il dibattito sulle esclusive Xbox che potrebbero approdare su PlayStation e Switch coinvolge anche Jeff Grubb e Stephen Totilo: i due noti giornalisti ritengono che il primo dei videogiochi Xbox destinato ad abbraciare il multipiattaforma possa essere il sandbox piratesco Sea of Thieves.

Sia il redattore di Game File che il giornalista di VentureBeat spiegano di aver ricevuto dalle rispettive 'gole profonde' delle conferme in merito, appunto, al possibile sviluppo del porting PlayStation di Sea of Thieves.

Come giustamente rimarcato da Totilo, si tratterebbe del primissimo videogioco nato come esclusiva Xbox che viene 'trasferito' su piattaforme PlayStation, a eccezione di Minecraft (già disponibile su sistemi Sony da prima dell'ingresso di Mojang nella famiglia Microsoft), Minecraft Legends (proposto in multipiattaforma sin dal day one) e la serie di Ori (lanciata anche su Switch ma non su console PlayStation).

Per Totilo, l'eventuale ingresso di Sea of Thieves nella ludoteca di PS4 e PlayStation 5 potrebbe rappresentare un'opportunità sia per Microsoft che per Sony, considerando le difficoltà affrontate dal colosso tecnologico giapponese ritagliarsi uno spazio nel settore dei cosiddetti giochi come servizio (conosciuti anche come 'giochi live service' o GaaS).

Anche Jeff Grubb, prendendo spunto dalle anticipazioni delle sue fonti anonime, la strategia multipiattaforma di Microsoft possa concretizzarsi proprio con l'arrivo di Sea of Thieves su PlayStation 5 e Nintendo Switch. Staremo a vedere. Nel frattempo, in rete non smettono di rincorrersi i rumor legati al possibile arrivo di Hi-Fi Rush su PS5 e Switch.