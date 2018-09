Sea of Thieves: l'espansione gratuita Forsaken Shores si mostra nel primo trailer

Nelle scorse ore, Rare e Microsoft hanno pubblicato il primo trailer di Forsaken Shores, terza espansione gratuita di Sea of Thieves in arrivo il prossimo 19 settembre.

Nel trailer, che potete ammirare in apertura di notizia, viene fornito un assaggio dei nuovi oggetti cosmetici sbloccabili e, soprattutto, della nuova area vulcanica esplorabile dai giocatori, Devil's Roar (Il Ruggito del Diavolo), ricca di nuove sfide, minacce e avventure. A quanto pare, i pirati alla ricerca dei tesori dovranno sopravvivere a delle vere e proprie eruzioni, con tanto di terremoti, rocce fiammeggianti che piovono dal cielo e geyser bollenti che emergono dal sottosuolo.

Forsaken Shores, esattamente come le due precedenti espansioni - The Hungering Deep e Cursed Sails - verrà resa disponibile gratuitamente per tutti i giocatori a partire dal 19 settembre. Oltre a questa, Rare ha in sviluppo anche altre tre espansioni non ancora annunciate. Ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile all'acquisto su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10 ed è anche incluso nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Il titolo ha superato i 5 milioni di giocatori e recentemente ha ricevuto una patch che ha reso le navi degli scheletri permanenti .