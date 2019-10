Sea of Thieves, la finale del torneo italiano in diretta stasera alle 20:00 su Twitch!

L'attivissima e propositiva community italiana di Sea of Thieves ha organizzato un grande torneo denominato Ancora Maledetta: da due giorni, i giocatori si stanno dando battaglia nei mari del simulatore piratesco secondo regole d'ingaggio ben precise, che prevedono uno scontro tra due galeoni con l'obiettivo finale di gettare l'ancora nemica.

L'intero evento viene trasmesso sul canale Twitch di Sea of Thieves Italia, ma in occasione della giornata finale abbiamo deciso di unirci alla festa anche noi: a partire dalle ore 20:00 di questa sera, trasmetteremo sul canale Twitch di Everyeye le finali del torneo Ancora Maledetta! Vi aspettiamo numerosi, e cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivere al nostro canale e a cliccare sul simbolo a forma di campanella, in modo da rimanere costantemente aggiornati sulle nostre trasmissioni.

Il programma della giornata prevede due semifinali: la prima si disputerà tra La Banda del Buco e Chaos Corsair, mentre la seconda tra Naglfar e HMS Terror, detentrice del titolo. Le due squadre che la spunteranno si daranno battaglia nella finalissima che decreterà la vincitrice della terza edizione del Torneo Ancora Maledetta! Per maggiori informazioni vi invitiamo a seguire le pagine Discord e Facebook di SoT Italia. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che in Sea of Thieves è in corso l'evento Fortezza dei Dannati, lanciato in occasione della festività di Halloween.