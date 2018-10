Sea of Thieves Forsaken Shores giocato in diretta alle 16:00 da Francesco Serino!

Nuovo appuntamento live targato Everyeye.it: oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 Francesco Serino giocherà in diretta con Sea of Thieves, mostrandoci le novità dell'espansione Forsaken Shores, il più recente contenuto aggiuntivo per il gioco piratesco di Rare.

Grazie a Forsaken Shores i giocatori avranno l'occasione di esplorare una nuova area vulcanica, Devil's Roar (Il Ruggito del Diavolo), oltre a poter accedere a nuove sfide e avventure, che vi mostreremo in diretta sul nostro canale!

Appuntamento alle 16:00 su Twitch per il live gameplay di Sea of Thieves, vi invitiamo a registrarvi al canale di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.