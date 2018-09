Sea of Thieves Forsaken Shores è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Dopo aver subito un piccolo rinvio, Forsaken Shores, la più grande espansione di Sea of Thieves rilasciata ad oggi da Rare, fa il suo debutto ufficiale su PC Windows 10 e Xbox One.

Grazie a questa nuova espansione gratuita, i pirati di Sea of Thieves avranno l'occasione di esplorare una nuova area vulcania, Devil's Roar (Il Ruggito del Diavolo). I giocatori andranno incontro a nuove sfide e avventure, nel mentre dovranno sopravvivere alle pericolose eruzioni dei vulcani, ai terremoti, ai gayser bollenti che emergono violentemente dal sottosuolo, e altro ancora. Per avere un'idea più chiara di ciò che vi aspetta in Forsaken Shores, potete dare un'occhiata al trailer di lancio pubblicato da Microsoft e Rare che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile ora per PC Windows 10 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento sul sandbox piratesco di Rare vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.