Sea of Thieves Frozen Fangs: un concept prova a ricreare un DLC glaciale

Sea of Thieves ha recentemente visto l'introduzione di una nuova zona popolata da isole vulcaniche, che stanno dando parecchio filo da torcere ai giocatori che tentano di portarsi a casa il tanto agognato bottino. Tuttavia, il titolo di Rare è pensato a lungo termine, visto che gli sviluppatori stanno aggiungendo gratuitamente molti contenuti.

Ebbene, Forsaken Shores ha dato il via alla fantasia del Concept Artist Max Simoneau, che ha immaginato come potrebbe essere un'ambientazione esattamente contraria a quella appena inserita: la regione glaciale denominata Frozen Fangs.

Simoneau, che ha pubblicato il suo lavoro su ArtStation, non si è limitato a disegnare solamente l'incredibile artwork che potete vedere in copertina, ma ha anche ricreato un interessante immaginario legato all'ipotetica espansione. "Persa in una gelida nebbia, la regione delle Frozen Fangs è stata finalmente ritrovata. Se le aride regioni del Devil Thirst (isola vulcanica aggiunta con Forsaken Shores, ndr) hanno riacceso la tua volontà, i lupi, le montagne, la tormenta, gli iceberg, la nebbia, il famigerato Skeleton Lord Icebeard, così come il terribile Pukai, raffredderanno il tuo ardore. Continua a muoverti, non congelare. O le Frozen Fangs ti morderanno profondamente nel collo", si legge nell'introduzione.

Il Concept Artist ha creato anche dei personaggi legati alle gelide lande delle Frozen Fangs. "Nelle Frozen Fangs, gli abitanti devono adattarsi alle gelide temperature da secoli. In queste terre che non perdonano, la caccia o la fame è il destino quotidiano degli abitanti, che sono diventati esperti nell'arte della caccia. I loro nordici abiti caldi sono fatti principalmente dalla pelliccia dei lupi che cacciano nelle varie isole della regione ... Úlfr the Hunter, presente all'avamposto, dovrebbe essere in grado di creare il tuo abito personale se gli porti delle pelli. Le temperature non saranno più una minaccia per te dopo questo", continua Simoneau nell'immagine legata ai personaggi. Qui possiamo vedere una donna e un uomo con abiti da vichinghi, l'arma denominata "Wolf Axe", tatuaggi vari e diverse altre interessanti trovate.

Ma non è finita qui, il concept prevede anche l'introduzione di una nuova fazione: i Cacciatori. "Frozen Fangs porta con sé un nuovo modo di combattere la natura selvaggia: la via dei cacciatori. Ora dovresti pensare di prendere un trofeo dal tuo prossimo incontro con una delle minacce leggendarie, potresti essere contento di guadagnare la tua parte del bottino con Úlfr. Ti darà anche delle armi nuove di zecca per combattere contro di loro, in stile invernale. Dai, non aver paura di parlare con lui amico, non morde. Per lo più ... grugnisce". Il concept vanta anche la polena a forma di lupo da piazzare davanti alla propria nave, lupi da catturare (ovviamente con apposita gabbia), squali martello da cui scappare e foche.

Interessante anche il Poukai, un predatore volatile che potrebbe causare parecchi problemi durante le scorribande dei giocatori nelle varie isole. Un po' come avviene ora via mare con il megalodonte. Non mancano ovviamente anche i forzieri, le armi e gli scheletri glaciali, capitanati dal boss Sir Brunhilde D."Icebeard". Insomma, Max Simoneau ha svolto un lavoro incredibile, che potrebbe presto finire nelle mani degli sviluppatori di Rare. Staremo a vedere.