Sea of Thieves A Pirate's Life: primo gameplay all'Xbox Showcase Extended del 17 giugno

Pronti per l'Xbox Games Showcase: Extended? Durante lo show di domani 17 giugno verrà data la parola agli sviluppatori di Xbox Game Studios, che ci aggiorneranno sullo stato dello sviluppo dei loro giochi. Non mancheranno all'appello neppure i ragazzi di Rare, che ci racconteranno di A Pirate's Life, nuova espansione di Sea of Thieves.

Nata dalla collaborazione tra Xbox, Rare e Disney, A Pirate's Life verrà messa a disposizione gratuitamente dal 22 giugno nell'ambito della Stagione 3 per tutti i giocatori di Sea of Thieves, sia per coloro che l'hanno acquistato su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, sia per i pirati virtuali abbonati a Xbox Game Pass.

All'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021 è stato mostrato un trailer cinematografico Sea of Thieves: A Pirate's Life, che ha svelato la presenza di Jack Sparrow e la convergenza con il mondo dei Pirati dei Caraibi, ma sappiate che c'è dell'altro: nel corso dell'Xbox Games Showcase: Extended di domani 17 giugno verrà infatti mostrato il primo video di gameplay dell'espansione! Come già suggerito dal trailer di debutto, possiamo aspettarci nuove ambientazioni, nuovi nemici e tante nuove avventure. Nell'attesa, ci è stato dato un assaggio sotto forma di cinque nuovi screenshot, che mostrano Jack Sparrow, la Perla Nera, un cimitero di navi, l'Olandese Volante e la sua ciurma composta da amenità oceaniche. Li trovate in calce a questa notizia, buona visione!

Per quanto riguarda l'Xbox Games Showcase: Extended, siete tutti invitati a seguirlo assieme alla nostra redazione a partire dalle ore 19:00 di domani 17 giugno sul canale Twitch di Everyeye!