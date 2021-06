Sea of Thieves: il gameplay del DLC gratis di Pirati dei Caraibi nel video di Rare

Come da programma, l'importante appuntamento in streaming organizzato da Rare ha consentito agli sviluppatori di Sea of Thieves di illustrare le tante novità di gameplay in arrivo con Vita da Pirata, l'espansione gratis di Pirati dei Caraibi ammirata durante l'E3 2021.

Nel corso dello Showcase, i rappresentanti della casa di sviluppo britannica hanno mostrato numerose scene di gioco dedicate alle ambientazioni inedite, ai personaggi e alle caratteristiche di gameplay aggiuntive che saranno disponibili all'inizio della Stagione 3 di Sea of Thieves.

Lo streaming ha poi offerto alla sussidiaria degli Xbox Game Studios lo spunto per discutere della libertà creativa che ha contraddistinto la collaborazione con Disney: a detta degli esponenti di Rare, proprio grazie a questa libertà è stato possibile ampliare a dismisura il perimetro ludico, narrativo e artistico dell'espansione Vita da Pirata per fare spazio a ben cinque Racconti con protagonista Capitan Jack Sparrow.

Ogni Storia darà modo ai bucanieri digitali di imbarcarsi in una nuova avventura dove occorrerà allearsi con lo stesso Jack Sparrow per fare rotta verso terre inesplorate "entro e fuori i mari di Sea of Thieves". Uno degli scenari che farà da sfondo a queste avventure piratesche sarà il Sunken Kingdom, con tanti tesori da depredare combattendo contro fantasmi a guardia di vascelli affondati e schiere di mostri marini. Naturalmente, verrà dato ampio spazio anche alle attività da svolgere liberamente nel Mare dei Ladri, un nuovo settore che ricreerà le atmosfere della saga di Pirati dei Caraibi. Come specificato dagli stessi ragazzi di Rare, l'espansione dedicata all'epopea cinematografica di Disney sarà uno degli aggiornamenti più importanti e ricchi di contenuti che siano mai stati lanciati per l'avventura a sviluppo continuo di Microsoft.

L'espansione gratuita Vita da Pirata sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dal 22 giugno, sia per chi ha acquistato il gioco che per gli abbonati a Xbox Game Pass.