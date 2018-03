Sea of Thieves ha già 1 milione di giocatori; Rare al lavoro sui problemi tecnici

è finalmente disponibile su PC e Xbox One, e sembrerebbe che il sandbox piratesco distia riscuotendo un buon successo al lancio. Il gioco, come ci svelano gli stessi sviluppatori, ha già raggiunto oltre 1 milione di giocatori, registrando inoltre il picco di 5.000 utenti in fase di log-in per minuto.

Numeri piuttosto alti, che tuttavia hanno causato anche la nascita di alcuni problemi tecnici e di connessione. Rare, consapevole di ciò, ha discusso in un video della faccenda, disseminando alcuni consigli per gli utenti che stanno avendo a che fare con bug e problemi di varia natura.

Innanzitutto, in caso di difficoltà ad effettuare il log-in nel gioco, viene consigliato di provare ad accedere unendosi ad una crew, anziché in solitaria. Alcuni malfunzionamenti dei server sono già stati rettificati, ma altri fix arriveranno durante le prossime ore.

Altri problemi riguardano l'ottenimento di achievement, la mancata disponibilità degli oggetti acquisiti in-game, ed alcuni errori grafici su Xbox One X: in tutti e tre i casi, Rare raccomanda di attendere l'imminente patch che sarà rilasciata prossimamente.

Sea of Thieves è disponibile per PC Windows 10 e Xbox One.