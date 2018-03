Sea of Thieves può essere provato gratis per due settimane con Xbox Game Pass

, una delle esclusivepiù attese di quest'anno, è finalmente disponibile in tutto il mondo. Se ancora non avete deciso se immergervi nel nuovo gioco di Rare, potreste prendere in considerazione la possibilità di provare Xbox Game Pass, il servizio di gaming on-demand del colosso di Redmond.

Xbox Game Pass offre normalmente un catalogo di oltre 100 giochi al costo mensile di 9,99 euro, ma è bene sapere che il servizio è disponibile anche in una versione di prova di 14 giorni. Approfittando dell'occasione, potreste quindi provare Sea of Thieves, e decidere in seguito se rinnovare l'abbonamento o acquistare semplicemente il sandbox piratesco di Rare. Segnaliamo che, per poter attivare correttamente il periodo di prova, è necessario non aver mai usufruito prima del servizio di Microsoft.

Sea of Thieves è disponibile ora su PC e Xbox One.