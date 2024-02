Sea of Thieves: per giocare su PS5 potrebbe servire un account Xbox

Come ormai ben saprete, alcuni giochi Xbox sono arrivati o stanno per arrivare anche su PlayStation e uno di questi è Sea of Thieves. In attesa del debutto del titolo Rare su PS5, Sony ha già creato una pagina sul suo store, all'interno della quale vi è un dettaglio molto interessante.

Ecco di seguito la dicitura riportata anche sulla pagina ufficiale italiana di Sea of Thieves sul PlayStation Store:

"Microsoft account registration, acceptance of Microsoft Services Agreement and Privacy Statement required to play."

Come potete intuire, questa frase lascia intendere che la versione PlayStation 5 del titolo a base di cooperativa e pirati richiederà un account Xbox, al quale bisognerà eseguire l'accesso prima di poter iniziare a giocare. Molto probabilmente, si tratta di una situazione molto simile a quella vista proprio nelle ultime settimane con la versione Steam di Helldivers 2, che su PC richiede un profilo PlayStation Network. Grazie ad un account Microsoft, i giocatori potranno usufruire del cross-save e, con tutta probabilità, ciò favorirà il cross-play, così che non vi siano barriere tra gli utenti su PC, Xbox e PlayStation.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo aspetto del gioco, che deve ancora essere confermato dai diretti interessati, vi ricordiamo che Sea of Thieves è il primo gioco Rare di sempre a uscire su PlayStation.