Sea of Thieves è il gioco più preordinato su PS5 in questo momento

Gli effetti della nuova strategia di Microsoft, che prevede l'approdo di una selezione di esclusive Xbox sulle console della diretta concorrenza, sono ancora tutti da appurare, ma i primi segnali sembrano promettenti. La classifica dei preordini del PlayStation Store, pur non rivelando numeri esatti, parla abbastanza chiaro...

Come segnalato da Benji-Sales e riportato da Windows Central, nel momento in cui vi scriviamo Sea of Thieves risulta essere il gioco più preordinato sul PlayStation Store statunitense. La simulazione piratesca di Rare, reduce da anni di soddisfazioni su Xbox One, Series X|S e PC, arriva su PS5 il 30 aprile 2024 ed attualmente risulta essere più preordinata di giochi come MLB The Show 24, Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin e di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Si è anche presa il lusso di occupare la Top 5 con due differenti edizioni - la Premium in prima posizione e la Standard in quinta.

Desiderosi di approfondire la questione, siamo andati a dare uno sguardo alla classifica italiana appurando che dalle nostre parti la situazione è ancor più rosea: attualmente su PlayStation Store Italia Sea of Thieves controlla prima e seconda piazza, rispettivamente con Standard e Premium Edition, facendo meglio Dragon's Dogma 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, F1 24 e Rise of the Ronin. Situazione simile anche nel Regno Unito, che rappresenta il mercato europeo più ampio, dove le suddette edizioni sono prima e terza. Se il buongiorno si vede dal mattino...



Ricordiamo che Sea of Thieves è solo uno dei quattro giochi Xbox divenuti multipiattaforma su console. Pentiment è già arrivato su PlayStation 5 e Nintendo Switch il 22 febbraio, mentre il 19 marzo tocca ad Hi-Fi Rush debuttare su PlayStation 5. Grounded apre il suo mini-mondo su PlayStation 5 e Nintendo Switch il prossimo 19 aprile, mentre come già specificato Sea of Thieves chiuderà l'ondata il 30 aprile su PS5.