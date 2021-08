Sea of Thieves a gonfie vele: record di giocatori attivi con il DLC dei Pirati dei Caraibi

Continua il momento positivo per Sea of Thieves, con il gioco piratesco di Rare che ha tratto grande beneficio dall'introduzione di A Pirate Life, nuovo DLC gratuito con cui sono stati introdotti gli iconici personaggi dei Pirati dei Caraibi, tra cui l'immancabile Jack Sparrow.

Pubblicando un post di ringraziamento nei confronti della community, la software house di Microsoft ha rivelato di essere stata sorprendentemente impegnata nel mese di giugno. In questo periodo di particolare fermento, in cui è iniziata anche la Stagione 3, il sandbox piratesco ha raggiunto un nuovo record di 4.8 milioni di giocatori attivi. La partnership con Disney, insomma, ha dato i suoi frutti ed è riuscita a far confluire gli avventurieri marini come mai era stato possibile prima d'ora. Il creative director ha voluto ringraziare tutti i giocatori a cuore aperto all'interno del filmato che potete visionare in cima alla notizia.

Rare ha inoltre annunciato il nuovo weekend Oro e Gloria che si terrà tra il 20 e 23 agosto, tramite cui sarete in grado di guadagnare denaro e reputazioni doppi insieme a dei boost della Fama per tutti i tesori consegnati alle compagnie commerciali. Troverete infine anche una nuova serie di elementi cosmetici ispirati ai Pirati dei Caraibi nell'Emporio come parte dell'aggiornamento di agosto di Sea of Thieves. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato a Sea of Thieve: A Pirate's Life.