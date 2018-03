Sea of Thieves: guida alle Navi e alla Navigazione

Unnon è nessuno senza la sua nave. Che abbiate una ciurma o meno, tale considerazione assume valenza quasi assoluta in Sea of Thieves : quasi ogni attività all’interno del gioco vi richiederà del resto di alzare l’ancora, spiegare le vele e navigare verso la prossima isola - alla ricerca di tesori da dissotterrare e scheletri da sterminare.

Dato che buona parte dell’esperienza di gioco sarà dunque passata proprio su una nave, fondamentale sarà conoscere a fondo ogni nozione, ogni trucco, ogni accorgimento che ci consenta di affrontare al meglio l’esperienza: oltre che un maggiore divertimento, ne ricaveremo anche un maggiore successo all’interno del gioco stesso.

Lo sloop o il galeone?

Già nella nostra guida per lupi solitari abbiamo accennato ai punti di forza dello sloop, contrapponendoli a quelli del galeone. Vale tuttavia la pena spendere qualche parola in più sull’argomento, così che possiate comparare agevolmente tutte le caratteristiche di entrambi i tipi di imbarcazione.



Quanto allo sloop, ne esistono di due tipi: quello per un giocatore e quello per due giocatori. Le differenze effettive tra le due tipologie appena nominate sono pressoché nulle (al di là dell’effettivo numero di giocatori che lo sloop può ospitare). In quanto imbarcazione più piccola, lo sloop è dotato di un solo albero e di pochi cannoni. In termini pratici, ciò significa che la velocità massima raggiungibile dallo sloop a vele spiegate sarà considerevolmente inferiore alla velocità massima del galeone, e che la sua potenza di fuoco sia sensibilmente inferiore (specie se siete del tutto da soli). In compenso, lo sloop è facilmente nascondibile e possiede una manovrabilità di tutto rispetto, che gli consente di cambiare rotta velocemente e improvvisamente.



Se siete in squadra, tuttavia, il galeone è fondamentalmente una scelta obbligata. La velocità e la potenza del galeone sono ineguagliate, e la sua resistenza è considerevolmente più alta di quella dello sloop, facendo così che la nave possa sopportare un considerevole quantitativo di colpi prima di colare a picco. In compenso, la scarsa manovrabilità e l’ingente massa del galeone lo rendono anche un bersaglio davvero semplice da colpire. Rispetto agli sloop, i galeoni sono indubbiamente più indicati per lo scontro diretto.



L’ancora

Naturalmente, prima di partire occorrerà levare l’ancora; mancare di farlo, del resto, farà sì che la nave rimanga fondamentalmente immobile. Simile discorso vale anche se la nave è già in movimento: calare l’ancora quando la nave ha già preso velocità farà sì che l’imbarcazione perda progressivamente moto o, a seconda di vari fattori (su tutti la velocità e la posizione del timone), compia uno sterzo improvviso.



Il vento e le vele

Prevedibilmente, il vento è una delle forze da tenere in maggiore considerazione quando si naviga in Sea of Thieves. Dato che la direzione del vento cambia di continuo, sarà bene controllare costantemente il cielo per gli indizi visivi che rappresentano la direzione delle correnti aeree. Una volta determinata la direzione esatta del vento, basterà regolare l’inclinazione delle proprie vele in modo che i soffi di Eolo le colpiscano da dietro, gonfiandole e garantendo alla vostra nave la maggior velocità possibile. Tenete a mente, in questo senso, che provare a navigare contro la direzione del vento può dimostrarsi decisamente controproducente: la velocità dell’imbarcazione, infatti, ne uscirà irrimediabilmente decurtata.



Manovrare la nave

La rotta della nave è decisa interamente dal timone. Prevedibilmente, girarlo verso sinistra farà sì che la nave vada a sinistra, girarlo verso destra farà sì che la nave vada a destra.

Sia sullo sloop, sia sul galeone, il timone può compiere quattro giri completi: due verso destra, due verso sinistra. Per non perdere traccia del grado di rotazione del timone, tenete d’occhio il piolo dorato: a riposo, quest’ultimo è quello che punta verso l’alto; una volta compiuti due giri completi verso destra o verso sinistra, il piolo dorato punterà di nuovo nella stessa direzione.

Ulteriore accorgimento per non perdere traccia dell’effettiva “posizione” del timone può essere il rumore udibile tutte le volte che, girando il timone, quest’ultimo torna nella sua posizione iniziale.



Su Everyeye.it trovate anche la Guida di Sea of Thieves per i lupi di mare solitari che preferiscono affrontare l'avventura senza il supporto di una ciurma di pirati.