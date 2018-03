Sea of Thieves Guida: come trovare e sconfiggere il Kraken

Il, in Sea of Thieves così come nel maggior parte dei media che affrontano la mitologia piratesca, è una delle creature più terrificanti e pericolose del mare. Nonostante sia piuttosto difficile da sconfiggere, non è da escludere che dobbiate averci a che fare già nelle prime ore di gioco: quando succederà, dovrete essere preparati.

A prova del fatto che il Kraken potrebbe porsi sulla vostra sfortunata strada già nelle prime ore di gioco sta il ritrovamento di uno streamer (BabbooTV), che non solo è riuscito a stanare il Kraken, ma anche a sconfiggerlo con l’aiuto di altri giocatori. Alla luce di ciò, tenete anche a mente che quanto segue è basato su poche informazioni, raccolte dalla community e da chi scrive nel corso delle primissime ore in cui il gioco è stato disponibile: come tale, alcune delle informazioni che vedrete potrebbero essere soggette a cambiamento nel corso dei prossimi giorni, quando un maggior numero di giocatori avrà trovato la belva e avrà avuto modo di affrontarla.



Trovare il Kraken

La prima, non indifferente difficoltà che scaturisce dalla scarsità d’informazioni attualmente in nostro possesso riguarda proprio i metodi per il ritrovamento del Kraken. Attualmente, non sembrerebbero essere stati individuati processi affidabili e ripetibili che consentano di ottenere un risultato sicuro. Ciò che sappiamo finora (ma la teoria deve ancora essere confermata) è che il Kraken potrebbe avere più possibilità di comparire in luoghi con un’alta concentrazione di navi.



I segnali

Ciò che invece conosciamo con certezza sono i segnali dell’imminente apparizione del Kraken. Quando la furia della belva sta per abbattersi sulla vostra nave, infatti, vi accorgerete che il blu limpido delle acque marine è stato sostituito da una tinta più scura, quasi nera. Se non avete intenzione di affrontare il Kraken, questa sarà la vostra prima e unica occasione per darvela a gambe: se restate troppo a lungo nell’area di mare in cui l’acqua è nera, la bestia finirà per bloccare la vostra nave coi suoi tentacoli; a quel punto, le uniche vie d’uscita dalla sua presa saranno la sconfitta del Kraken o la distruzione della vostra nave.



Lo scontro

Il vero e proprio scontro con il Kraken può rivelarsi piuttosto lungo e complesso. Dopo alcuni secondi dal momento in cui le vostre navi sono state bloccate, vedrete gli immensi tentacoli del mostro emergere dal mare; appena ciò accade, mirate ai tentacoli con tutto ciò che avete: proiettili, palle di cannone, qualsiasi mezzo d’attacco a vostra disposizione.

Prestate particolare attenzione ai tentacoli con la bocca: tali tentacoli sono infatti in grado di afferrare un malcapitato pirata e di infliggergli danno continuato. Per liberare i vostri alleati dalla presa mortale, colpite il tentacolo come descritto sopra: vedrete che il Kraken abbandonerà la presa e che il vostro alleato sarà lasciato cadere in mare.



Altra problematica a cui dare assoluta priorità è costituita dai tentacoli che attaccano direttamente la vostra nave. Se i tentacoli con la bocca sono un pericolo per la vita del singolo giocatore afferrato, quelli che si avvolgono attorno all’imbarcazione possono rivelarsi fatali per l’intera ciurma: se non li attaccherete in fretta, infatti, vi faranno affondare nell’arco di pochi secondi. “Consapevolezza del circondario” è, in questo caso, la formula d’oro: quando affronterete il Kraken, guardatevi costantemente intorno e, se vedete un compagno afferrato o un tentacolo che sta stritolando la vostra povera nave, dategli priorità.



Naturalmente, evitare qualsivoglia tipo di danno all’imbarcazione sarà quasi impossibile. Alla luce di ciò, cercate di coordinarvi a dovere con la vostra squadra di pirati: se possibile, cercate di assegnare qualcuno al (non poi così ingrato) compito di riparare i buchi aperti nella carena e di liberarsi dell’acqua con i magici secchi dalla capienza improbabile.



Ce l'ho fatta!

Stando alle dichiarazioni di Rare, il Kraken dovrebbe essere percepito dai giocatori "più come una forza della natura, che come l’obiettivo di una quest": come tale, non stupisce che, almeno allo stato attuale delle cose, non sia presente alcun tipo di riconoscimento “concreto” al di fuori di un pur lusinghiero achievement. Miglioramenti sulla formula non sono tuttavia completamente esclusi, e Rare ha fatto intuire come non sia così improbabile l’introduzione, nel prossimo futuro, di quest interamente dedicate alla ciaccia al Kraken.