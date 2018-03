Sea of Thieves Guida: l'Ordine delle Anime e come combattere con gli scheletri

Per quanto gli scheletri si dimostreranno certamente una costante per qualunque pirata voglia solcare le acque di Sea of Thieves , saranno in particolare coloro che decideranno di aderire all’a voler conoscere ogni trucco per agevolare il combattimento con i pirati non-morti.

Gli obiettivi dell’Ordine delle Anime, del resto, riguardano principalmente l’uccisione degli scheletri e, in modo particolare, dei loro boss. In questa guida, dunque, affronteremo sia l’Ordine delle Anime in sé e per sé, sia alcuni consigli per agevolare il completamento dei suoi obiettivi.

Se siete interessati anche a dei consigli più generali, che vi aiutino ad avviare al meglio la vostra esperienza, vi consigliamo la guida per muovere i primi passi in Sea of Thieves.



L’ordine delle Anime

Il miglior modo per avanzare di grado all’interno dell’Ordine delle Anime è quello di svolgere le relative missioni. Se non siete ancora dei membri e volete unirvi all’Ordine delle Anime, basterà cercare in qualsiasi insediamento degli stendardi che rappresentano un occhio bianco stilizzato su sfondo viola. Gli edifici che presentano tale stendardo sono infatti le sedi dell’Ordine. Dirigetevi all’interno, scegliete uno dei viaggi disponibili, tornate alla nave e votate – come di consueto. A quel punto, vedrete l’isola in cui si trova il vostro obiettivo sulla mappa della nave.



Una volta raggiunta l’isola, liberatevi di tutte le ondate di scheletri che vi riverseranno contro: una volta sconfitti i “pesci piccoli”, uscirà alla scoperta il vero obiettivo della taglia – uno scheletro “boss” decisamente più duro da abbattere. Sconfiggetelo, prendete il suo teschio e riportate quest'ultimo all’insediamento per consegnarlo all’Ordine delle Anime; tenete a mente, comunque, che non è obbligatorio tornare nella sede dell’Ordine in cui avete accettato la missione: andrà bene qualsiasi sede sparsa per il mondo di gioco.



Un altro modo per avanzare all’interno dell’Ordine delle anime è quello di affrontare i capitani dei forti, strutture straripanti di scheletri la cui ubicazione viene occasionalmente indicata da immense nuvole a forma di teschio. Quando vedete tali nuvole, seguitele: vi condurranno al forte, al relativo boss e, di conseguenza, a guadagnare esperienza per l’Ordine delle Anime. Ricordatevi solo di portare con voi il teschio del boss, come di consueto. Data la fondamentale casualità dell’apparizione delle nuvole teschio, vi consigliamo di seguirle tutte le volte che le vedete apparire.



Salire di livello nell’Ordine delle Anime

Vale la pena soffermarci sul metodo di progressione all’interno dell’Ordine delle Anime. Chi si trova ancora nei primissimi livelli, infatti, avrà notato come nessuno dei premi esclusivi garantiti dall’Ordine sia al momento disponibile; per accedere ai contenuti più “succosi” infatti, bisognerà proseguire fino al livello 5. A quel punto, potrete acquistare una promozione che vi garantirà un titolo e con esso l’accesso a premi di maggiore valore. Naturalmente, a ricompensa maggiore corrisponderà una maggiore difficoltà, nonché un “prezzo d’ingresso” per ottenere le missioni.



Consigli sulla caccia agli scheletri

Che siate i membri di una ciurma o dei lupi solitari, nel momento in cui entrate a far parte dell’Ordine delle Anime dovrete essere in grado di uccidere efficientemente tutti gli scheletri che le missioni dell’Ordine metteranno sulla vostra strada. Eccovi dunque alcuni semplici consigli per approcciare il combattimento con le orde di non morti:



Le banane – Cercate sempre di procurarvi una ricca scorta di banane tutte le volte che avete intenzione di intraprendere una battaglia. Per quanto il consiglio possa sembrare scontato, ci teniamo a sottolinearlo: trovarsi circondati da scheletri senza alcun modo per curarsi può rivelarsi molto, molto spiacevole.



Occhio alle munizioni – Il consiglio d’oro. Finché il numero di nemici non si fa soverchiante, cercate di risparmiare sulle munizioni e di affidarvi alla vostra sciabola. Sarete grati di averlo fatto soprattutto una volta raggiunto il boss.



Diversi scheletri, diversa strategia – Ogni scheletro rappresenta una diversa minaccia. Esattamente come i pirati vivi, i non-morti imbracciano svariati tipi di armi: cercate sempre di tenere in considerazione i pericoli posti da ciascuna arma, prima di lanciarvi in mischia alla cieca. Particolare attenzione andrebbe riservata agli scheletri che imbracciano armi da fuoco: sorprendentemente, la loro mira non è così scarsa. In tal senso, potete aspettare che sparino e avanzare verso una copertura sicura, per poi colpirli con la sciabola quando sarete abbastanza vicini; alternativamente, può anche essere una buona idea riservargli uno dei vostri preziosi proiettili, specie se la situazione è piuttosto affollata.



Sappiate, poi, che nel momento in cui salirete di livello con l’Ordine delle Anime comincerete a intraprendere missioni che prevedono l’uccisione di particolari tipologie di scheletro. Prevedibilmente, dovrete prestare estrema attenzione combattendo con questi scheletri speciali; sappiate solo che quelli dorati sono deboli all’acqua, che li rallenta (una buona idea, in questo senso, potrebbe essere utilizzare il secchio col quale buttate fuori l’acqua dalla nave), mentre quelli oscuri sono deboli a qualsiasi tipo di luce.



Ai cannoni! – La vostra nave rimane l’arma più forte a vostra disposizione, anche nei combattimenti a terra. Se la porterete abbastanza vicina alla riva dell’isola, potrete usare i cannoni per aiutare i compagni che combattono a terra.