Sea of Thieves e Hi-Fi Rush su PS5 e Switch? Xbox ci guadagnerebbe molto, per gli analisti

IGN USA ha pubblicato un lungo editoriale nel quale analizza l'attuale situazione del brand Xbox e mette in campo varie ipotesi sul futuro. Esclusive Xbox come Sea of Thieves e Hi-Fi Rush arriveranno davvero su PlayStation e Switch, come si mormora da tempo?

Al momento non ci sono conferme ma uno degli analisti interpellati dalla testata (James McWhirter di Omdia) ha le idee molto chiare in proposito:

"Nintendo Switch è nel suo settimo anno di vita ma vende più di Xbox Series X/S, le console Microsoft registrano un calo medio nelle vendite di oltre il 12% su base annua e la crescita di Game Pass è più lenta del previsto, con una stima di 33 milioni di iscritti e una crescita del 13% nel 2023, in calo rispetto alla crescita del 15% registrata nel 2022."

McWhirter continua poi la sua analisi citando gli esempi di Hi-Fi Rush e Sea of Thieves. Il primo, per quanto acclamato dalla critica, non sembra essere riuscito a spingere gli abbonamenti Game Pass a livello sperato. Di conseguenza un porting per altre piattaforme potrebbe permettere al progetto di guadagnare ulteriore denaro, così da renderlo sostenibile, un vantaggio indiretto anche per Xbox Game Pass quindi.

Lo stesso vale per Sea of Thieves, un gioco che ad oggi è uno dei giochi live più popolari su Xbox insieme a Minecraft. Appurato che il gioco ha esaurito il suo potenziale commerciale sulle piattaforme PC e Xbox dopo oltre sei anni di vita, l'arrivo su altre piattaforme sarebbe utile per continuare a registrare una crescita e continuare a generare numeri utili al sostentamento del progetto.