Sea of Thieves e Hunt Showdown tra i giochi gratis del weekend su Xbox One

Microsoft ha appena annunciato quali saranno i tre giochi che potranno essere giocati gratuitamente da tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate nel corso del prossimo fine settimana.

Se siete abbonati al servizio Microsoft e avete una qualsiasi console della famiglia Xbox One potrete infatti scaricare Hunt Showdown, Sea of Thieves e Warhammer: Chaosbane.

Ecco di seguito i link al download dei tre giochi sul Microsoft Store:

I giochi sono già disponibili e potranno essere giocati gratuitamente fino al prossimo 21 settembre 2020 alle 8:59 del mattino (ora italiana). Nel caso in cui doveste decidere di acquistare uno di questi giochi, sappiate che è possibile trasferire nella versione completa del gioco tutti i progressi effettuati nel corso del weekend di prova gratuita. Sul Microsoft Store potrete inoltre approfittare di una serie di sconti che coinvolgono i tre giochi elencati sopra, tutti acquistabili in offerta per un periodo di tempo limitato.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves fa parte del catalogo di Xbox Game Pass sia su PC che su console e solo qualche giorno fa ha ricevuto l'aggiornamento gratuito Vaults of the Ancients.