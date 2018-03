Sea of Thieves in 4K HDR su Xbox One X: l'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi di Sea of Thieves su, questa versione gira in 4K nativi e supporta l'HDR, proprio quest'ultimo è stato oggetto del testo approfondito di DF.

La testata parla di "un vero showcase per le potenzialità di Xbox One X", Sea of Thieves gira in 4K nativi con dettagli paragonabili a "Ultra" su PC, l'HDR inoltre valorizza i paesaggi e i colori utilizzati dal titolo Rare, in particolar modo durante le esplorazioni notture e al tramonto. La gamma di colori estesa dona a SOT un'aspetto incredibile e Digital Foundry si chiede cosa abbia spinto Rare a non supportare questa caratteristica anche su PC. DF chiude la sua analisi definendo Sea of Thieves "Il miglior sfoggio dell'HDR mai fatto nei videogiochi dai tempi di Gran Turismo Sport."

Sea of Thieves è ora disponibile su tutte le piattaforme Microsoft, recentemente Digital Foundry ha pubblicato anche un video confronto tra le versioni Xbox One e Xbox One X. Il nuovo gioco Rare ha debuttato al primo posto della classifica inglese nella settimana di lancio, indubbiamente un buon risultato per un titolo esclusiva Xbox giocabile anche tramite Game Pass.