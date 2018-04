Sea of Thieves: in arrivo le ciurme private e la roadmap dei prossimi contenuti

Con un recente post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Rare ha confermato l'arrivo delle ciurme private in Sea of Thieves, promettendo diverse migliorie per il matchmaking. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà svelata la roadmap dedicata ai nuovi contenuti.

Il produttore esecutivo Joe Neate ha dichiarato che l'introduzione delle lobby private permetterà una gestione più serena delle partite di Sea of Thieves, evitando che gli utenti facciano un uso improprio delle prigioni.

Come ben saprete, all'interno delle navi è presente una cella nella quale rinchiudere nemici e membri del propria ciurma. L'intenzione degli sviluppatori era quella di fornire un mezzo per punire i compagni poco cooperativi o i giocatori che adottavano un comportamento scorretto. Nella pratica, come dichiarato da Neate: "L'utilizzo più comune che stiamo osservando è quello di spingere gli altri giocatori a ritirarsi, sia perché il team vuole giocare come ciurma privata, sia perché vuole allontanare gli utenti senza microfono o quelli che parlano una lingua straniera."

Alla luce di queste considerazioni, Rare ha deciso di introdurre le lobby private, permettendo ai giocatori di scegliere fra una ciurma con matchmaking aperto, chiuso o ristretto ai soli inviti. In futuro, aggiunge lo sviluppatore, potrebbero arrivare nuovi filtri per il matchmaking atti a escludere i giocatori sprovvisti di microfono o a privilegiare gli utenti che parlano la nostra stessa lingua.

Infine, Rare ha confermato che nei prossimi giorni verrà svelata la roadmap dedicata ai prossimi contenuti di Sea of Thieves: "Al momento stiamo sistemando la nostra roadmap basandoci sui feedback che abbiamo ricevuto fin dal lancio. Nei prossimi giorni pubblicheremo un video in cui mostreremo tutte le novità in arrivo su Sea of Thieves".