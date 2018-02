Sea of Thieves: in arrivo l'Open Beta del gioco piratesco di Rare?

Un gruppo di dataminer ha analizzato il codice sorgente del nuovo aggiornamento della Closed Beta PC di, scoprendo alcune interessanti novità in arrivo per il gioco piratesco di

Nel codice sorgente si fa chiaro riferimento ad una Open Beta non ancora annunciata, una fase di Beta Pubblica non è da escludere ma considerando l'imminente uscita del gioco, l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Inoltre sono stati trovati riferimento a una nuova classe (denominata L'Ordine delle Anime) non presente nella Closed Beta. Al momento niente di quanto riportato è stato confermato da Rare e Microsoft, ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile dal 20 marzo su Xbox One, Xbox One e Windows 10, gratis dal Day One per gli abbonati a Xbox Game Pass.