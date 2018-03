Sea of Thieves in regalo con l'acquisto di una Xbox One X dal 18 al 24 marzo

Nelle scorse oreha annunciato una promozione che potrebbe rivelarsi molto interessante per tutti coloro ancora indecisi sull'acquisto di una

Per festeggiare l'imminente lancio, tutti coloro che acquisteranno la potente console di Microsoft al prezzo di 499 euro dal 18 al 24 marzo riceveranno in regalo una copia digitale di Sea of Thieves. Non è ancora chiaro presso quali rivenditori sarà disponibile la promozione, ma siamo sicuri che i principali (tra cui lo stesso Microsoft Store) non mancheranno di aderire all'iniziativa.

Se invece non ve la sentite di acquistare Xbox One X, segnaliamo che al lancio del gioco verrà messo in vendita anche un bundle contenente Xbox One S da 1TB, un codice per il download di Sea of Thieves e un mese di abbonamento a Xbox Game Pass e Xbox Live Gold al prezzo di 299 euro. Se invece già possedete una console di Microsoft, potrete optare per l'acquisto dell'Xbox Controller in edizione limitata da 69,99 euro.

Sea of Thieves, sviluppato dai talentuosi ragazzi di Rare, debutterà su Xbox One, Xbox One x e PC Windows 10 il 20 marzo. A partire dallo stesso giorno, entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di giocare a un vasto numero di titoli a soli 9,99 euro al mese.