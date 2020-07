Sea of Thieves incredibile: il più venduto dei Saldi di Steam, ma non è scontato!

Continua senza alcun segno di cedimento il successo di Sea of Thieves su Steam. La simulazione piratesca di Rare è da settimane tra i titoli più giocati su Steam, con picchi giornalieri di oltre 60 mila utenti in contemporanea, ma quest'oggi ha messo a segno un altro risultato incredibile.

Mentre vi scriviamo, Sea of Thieves è il gioco più venduto a livello globale su Steam. Detta così, in ogni caso, non rende bene l'idea dell'impresa. Ci sono altri importanti aspetti da considerare: l'opera di Rare ha infatti conquistato la vetta della classifica ad un mese dall'uscita, a prezzo pieno (39,99 euro) nel bel mezzo dei Saldi Estivi di Steam, e circondato da migliaia di giochi scontati. Se a questo aggiungiamo che i giocatori PC, volendo, possono ottenerlo quasi a costo zero abbonandosi a Xbox Game Pass, allora potete ben comprendere l'entità del successo di cui sta godendo.

Il merito va attribuito, oltre che alla riuscita formula di gioco, anche all'incessante supporto da parte di Rare, che ha conquistato il cuore dei pirati digitali a suon di aggiornamenti e contenuti sempre nuovi. Esattamente due settimane fa è stato lanciato l'update Haunted Shores, che ha visto la comparsa delle navi fantasma e di Captain Flameheart. In un futuro prossimo, invece, è atteso il debutto della versione Alpha dei Server Personalizzati!