Sea of Thieves: preparatevi a salpare per la Stagione 2, disponibile da oggi su PC e Xbox

Sea of Thieves continua a crescere e a raccogliere un numero sempre maggiore numero di contenuti. Raggiunta quota 20 milioni di giocatori, il titolo festeggia oggi l'arrivo della Stagione 2, grazie alla quale viene introdotta una miriade di nuovi contenuti con cui le ciurme piratesche potranno continuare a divertirsi nelle prossime settimane.

Tra i contenuti aggiuntivi che arricchiscono da oggi l'esperienza di Sea of Thieves, troviamo "prove e imprese aggiornate per aumentare la tua fama, miglioramenti al sistema degli emissari, Forti della fortuna da conquistare, merci da acquistare e vendere attraverso le rotte commerciali dell'Alleanza del Mercante, regali su cui mettere le mani con Twitch Drop e Prime Gaming, oltre a un inventario rinnovato nell'Emporio dei pirati che include il Pass per saccheggi della stagione due.

Con la modalità Stagione arriva la fama, che potrai aumentare semplicemente vivendo come un vero pirata e portando a termine obiettivi. Raggiungi nuovi livelli di fama in ciascuna stagione per sbloccare ricompense, tra cui oggetti cosmetici, oro, dobloni e monete antiche! Ci sono dei modi per ottenerle più velocemente: affrontando le prove, ossia gruppi di imprese a tema che metteranno alla prova le tue abilità di avventura, esplorazione e combattimento per aumentare i tuoi progressi e ricevere ricompense ancora più ambite".

Gli arrembanti pirati di Sea of Thieves avranno insoma il loro bel da fare tra i nuovi eventi, gli oggetti inediti apparsi nell'Emporio dei pirati e le sfide per sbloccare i contenuti inclusi nel Pass di questa nuova Season, disponibile su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One. Rare ha pubblicato un vivace ed esaustivo trailer con cui ha illustrato tutte le novità in arrivo: lo trovate come sempre in cima alla notizia.