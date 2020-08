Sea of Thieves paura del mare? Rare ha pensato anche alla talassofobia

Sea of Thieves ha aggiunto l'Auto-Float per aiutare i giocatori affetti dalla paura delle grandi distese d'acqua a godersi la vita piratesca. Questa nuova opzione permette ai giocatori di galleggiare automaticamente ed è indirizzata sopratutto agli utenti affetti da talassofobia, ovvero la paura del mare, delle acque profonde, e della distanza dalla terra ferma.

L'Auto-Float si può attivare dal menù impostazioni ed è pensato per minimizzare gli effetti dei "bagni imprevisti" sui pirati affetti da questa fobia. Il sito ufficiale di Rare descrive così la funzione: "se doveste cadere da un'alta scogliera o se la vostra nave colasse a picco per via di una palla di cannone con questa opzione attiva non affonderete nelle profondità del mare ma tornerete a galla automaticamente".

Il successo di Sea of Thieves non sembra destinato a terminare e durante lo scorso mese ha superato i 15 milioni di utenti attivi su PC e Xbox One, un traguardo importante per l'esclusiva Microsoft. In ogni caso, non è la prima volta che le software house aggiungono opzioni per migliorare l'accessibilità dei propri prodotti: anche Obsidian ha introdotto una modalità per aracnofobici in Grounded, il suo recente survival ambientato in un giardino.