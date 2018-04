Sea of Thieves: live alcolica in diretta su Twitch giovedì 5 aprile alle 21:00

Non paghi di essere- a malapena - alle conseguenze psicofisiche di una live già entrata di diritto negli annali del disagio internettiano, i prodi redattori di Everyeye sono di nuovo pronti a maltrattare i propri organi interni con una nuova diretta ad alto tasso di etanolo.

Abbandonati nella gloria i campi di battaglia di PlayerUnknown's Battlegrounds, il team redazionale sta già affilando lame e uncini per affrontare i mari in tempesta di Sea of Thieves, contesto perfetto per uno show carico di rum e scorbuto. La ciurma salperà questo giovedì 5 aprile, verso orizzonti alcolici ancora ignoti, alla ricerca dei tesori che solo il fondo di una bottiglia può offrire ai pirati più audaci.

Uno spettacolo che già promette di offrire una vagonata di momenti disdicevoli e indecorosi, ad appannaggio esclusivo del pubblico di Twitch, come ringraziamento per il sostegno offertoci dagli abbonati al canale. L’ancora sarà levata domani alle 21:00, compagni bucanieri, quindi salutate amici, parenti e pappagalli, perché il domani potrebbe non arrivare mai. Arrrrrr!