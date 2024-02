Sea of Thieves, un mare di contenuti con l'ultimo aggiornamento: oltre 100 GB di update!

Le acque sono state un po' mosse per la produzione degli Xbox Game Studios targata Rare: dopo gli ultimi rumor sull'arrivo di Sea of Thieves su PlayStation e Switch, i Sette Mari sono stati al centro di un turbinio di indiscrezioni e voci di corridoio senza fine. Ora, però, sono giunte alcune novità interessanti per Sea of Thieves ed i suoi fan.

Dalle pagine del sito ufficiale del titolo arrivano tante informazioni sull'aggiornamento 2.10.1 del prodotto realizzato da Rare. Quest'ultimo, approdato a distanza di diversi mesi da Sea of Thieves The Legend of Monkey Island, introduce con sé diverse migliorie per l'avventura messa a punto negli anni. All'interno della corposa sezione "Game Improvements" delle patch notes della 2.10.1 si parla del supporto a DirectX 11 e DirectX 12, insieme ad altre variazioni per quel che riguarda l'esperienza di gioco a 360°.

L'ultimo aggiornamento di Sea of Thieves è disponibile su Xbox e PC e pesa 100 GB, ad eccezione della versione Steam che richiede solo 10.49 GB di dati da scaricare. Tale valore numerico è variabile a seconda delle piattaforme ove si gioca, ma quanto spazio è richiesto per l'update di Sea of Thieves? Qui a seguire trovate l'elenco completo dei dati di download richiesti per ogni macchina da gaming:

Xbox Series X: 88.36 GB;

Xbox Series S: 90.15 GB;

Xbox One X: 88.36 GB;

Xbox One: 90.15 GB;

Microsoft Store: 102 GB;

Steam: 10.49 GB.

In calce alla notizia trovate un link di rimando al sito ufficiale di Sea of Thieves, nel quale vengono riportati tutti i contenuti nel dettaglio del suddetto update; siete pronti a solcare nuovamente i Sette Mari?