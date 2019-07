Sea of Thieves: la modalità Avventura si espande col prossimo aggiornamento

Rare ha appena diffuso i primissimi dettagli sui contenuti del prossimo aggiornamento di Sea of Thieves, attualmente disponibile in fase di test per i membri del Programma Insider di Xbox.

La principale novità in arrivo con l'aggiornamento del mese di luglio riguarda la modalità Avventura, che si espanderà grazie ad una nuova serie di missioni e all'evento intitolato Black Powder Stashes. Dal nome di questo particolare evento, è molto probabile che i nostri pirati debbano trasportare dei barili di polvere da sparo. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che le nuove missioni implementeranno un sistema di condizioni per la vittoria come quello già presente in Reaper’s Runs e che l'evento introdurrà nuovi modi di interagire con gli altri giocatori. Purtroppo non si hanno ulteriori informazioni in merito alle nuove meccaniche sociale e bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprirle.

Molto probabilmente la patch in questione porterà una ventata d'aria fresca anche nella modalità Arena, che potrebbe presto vedere l'arrivo negli scontri dei mezzi per 3 e 2 giocatori. Al momento è infatti possibile partecipare a queste battaglie online solo con il galeone per 4 pirati e il supporto a tutti gli altri è attualmente in fase di test.

L'arrivo della patch è previsto per il prossimo 17 luglio e potrà essere scaricata da tutti i possessori del gioco su PC e Xbox One.

