Sea of Thieves: nell'endgame ci saranno covi per i pirati e attività simili a raid

Manca poco più di un mese alla pubblicazione di Sea of Thieves di, ma ai giocatori non è ancora ben chiaro quanti e quali contenuti verranno offerti al lancio.

La Beta, nonostante sia stata ben accolta, offriva un numero piuttosto ristretto di attività, e quasi tutto si risolveva con una semplice caccia al tesoro. In una recente intervista concessa a Eurogamer, gli sviluppatori hanno fatto un po' di chiarezza al riguardo.

Tra i contenuti endgame saranno presenti:

Un covo dei pirati per i Pirati Leggendari

Taverna delle Leggende

Viaggi Leggendari

Outfit Leggendari

Forti degli Scheletri, con boss, cripte e loot

Raggiungendo il grado di Pirata Leggendario sarà possibile sbloccare un covo dei pirati molto simile a quello visto nel terzo film dalla saga cinematografica dei Pirati dei Carabi. Lo sblocco di quest'area permetterà ai giocatori di intraprendere dei Viaggi Leggendari, decisamente più lunghi e difficili di quelli visti finora, che secondo il designer director Mike Chapman saranno molto simili a dei raid. Non mancherà la possibilità di acquistare costumi più elaborati per gli alter ego digitali e di personalizzare le proprie navi. Il grado di Pirata Leggendario (e quindi lo sblocco delle caratteristiche descritte poc'anzi) sarà possibile solo dopo un grosso update che verrà pubblicato dopo il lancio del gioco.

Nella Beta, i Forti degli Scheletri non erano presenti nella loro forma finale. Nel gioco saranno visibili da lontano grazie alla presenza di una gigantesca nuvola a forma di scheletro nel cielo, e la loro conquista ricompenserà i pirati con tantissimo loot: così tanto, che probabilmente non entrerà completamente nella nave.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves verrà lanciato il 20 marzo su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Sarà il primo titolo Microsoft a debuttare direttamente all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Il gioco non riceverà DLC né Season Pass per non dividere l'utenza.