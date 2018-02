Sea of Thieves non avrà mai le loot box, probabili le microtransazioni dopo il lancio

Parlando ai microfoni di PC Gamer , il design director diMike Chapman ha escluso categoricamente l'arrivo delle loot box in Sea of Thieves . Le microtransazioni per gli oggetti cosmetici, tuttavia, potrebbero arrivare in futuro dopo il lancio del gioco.

"Confermo che al lancio non ci sarà nessuna forma di microtransazione. Considerando che continueremo a supportare il gioco in futuro, comunque, è probabile che gli acquisti in-game arriveranno a un certo punto dopo il lancio. Però posso dire che le casse premio non arriveranno mai in Sea of Thieves." dichiara Chapman, escludendo categoricamente l'arrivo delle loot box nella nuova avventura piratesca di Rare.

Il design director ha inoltre precisato che nel gioco non ci saranno mai elementi pay-to-win, motivo per cui le microtransazioni sarebbero comunque limitate ad elementi cosmetici e non influenti sul gameplay. Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su Windows 10 e Xbox One il 20 marzo, ricordiamo che Rare ha svelato i requisiti di sistema della versione PC di Sea of Thieves.