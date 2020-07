Sea of Thieves non si ferma: 15 milioni di giocatori e 1 milione di copie vendute su Steam

Il successo di Sea of Thieves non sembra avere fine. Rare ha appena annunciato con orgoglio che la sua simulazione piratesca è stata giocata da oltre 15 milioni di giocatori su PC e Xbox One da quando è stata lanciata nel marzo del 2018. La crescita ha avuto un'impennata incredibile in questo 2020, dato che a gennaio il totale ammontava a 10 milioni.

Quello di giugno è stato inoltre il mese più grande della storia del gioco, con oltre 3,3 milioni di pirati che hanno spiegato le vele delle proprie imbarcazioni per andare in giro per gli oceani ad esplorare, saccheggiare e intonare melodie piratesche. Un contributo decisivo a questa crescita lo ha fornito la pubblicazione di Sea of Thieves su Steam: da quando è stato lanciato sulla piattaforma di Valve lo scorso 3 giugno, sono state vendute ben 1 milioni di copie. Un risultato raggiunto nonostante il titolo possa essere giocato su PC anche nell'ambito del conveniente abbonamento a Xbox Game Pass, e nonostante non siano mai state avviate campagne promozionali. Sea of Thieves, tra l'altro, è stato tra i giochi più venduti nel periodo dei saldi Steam, sebbene fosse proposto a prezzo pieno (39,99 euro).

Con un seguito così ampio, il futuro di Sea of Thieves appare decisamente roseo. L'ultimo aggiornamento di Sea of Thieves, Coste Maledette, ha visto la comparsa delle navi fantasma e di Captain Flameheart. Prossimamente è atteso il debutto della versione Alpha dei Server Personalizzati.