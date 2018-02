ha confermato che Sea of Thieves non includerà un editor per la creazione dei personaggi. I giocatori non saranno in grado di personalizzare l'aspetto e i tratti somatici del proprio pirata, una scelta che lo sviluppatore ha ritenuto necessaria per l'implementazione di alcune meccaniche.

Come testimoniato da Eurogamer.net durante un evento preview, Sea of Thieves metterà da parte gli editor tradizionali per proporre un sistema alternativo chiamato Infinite Pirate Generator, con il quale verranno generati casualmente 8 pirati all'avvio di ogni nuova avventura. Gli utenti saranno liberi di ripetere la generazione casuale a loro discrezione, fino a quando non avranno trovato una combinazione di loro piacimento (verranno prodotti pirati di diversa statura, stazza, peso, sesso ecc.).

Stando alle parole di Rare, questa decisione è stata presa per esigenze di game design, così da permettere l'implementazione di alcune meccaniche in grado di modificare l'aspetto del protagonista. Nel corso degli ultimi giorni, inoltre, la software house ha svelato diversi dettagli sul gioco come la rinuncia categorica alle casse premio e ai DLC, senza dimenticare le nuove informazioni riguardanti l'endgame.

Ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile su Xbox One e Windows 10 a partire dal prossimo 20 marzo.