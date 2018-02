Sea of Thieves non riceverà DLC né Season Pass: Rare non vuole dividere l'utenza di gioco

Nel corso di un'intervista concessa a Windows Central, l'executive producer Joe Neate e il PC Design Lead Tedd Timmins sono tornati a discutere di, ed in particolare dei contenuti post-lancio che il sandbox piratesco riceverà nel corso del tempo dopo la sua uscita su PC e Xbox One.

Come confermato dai due membri di Rare, il titolo continuerà a crescere ed espandersi dopo il suo debutto, ma i contenuti inediti non verranno mai rilasciati a pagamento, né tramite DLC singoli, né tramite Season Pass.

"Per quanto abbiamo intenzione di aggiungere elementi inediti lungo il corso del tempo, non abbiamo intenzione di richiedere un pagamento per essi: non c'è un Season Pass, non ci sono DLC pack; tutto sarà pubblicato gratuitamente, non vogliamo che la community possa dividersi".

Sea of Thieves uscirà su PC Windows 10 e Xbox One il 20 marzo. Rare ha recentemente discusso della possibilità di inserire in futuro le microtransazioni estetiche, ed ha inoltre diffuso i requisiti di sistema per la versione PC del gioco.