Sea of Thieves non richiederà più Xbox Game Pass nel single player, in arrivo l'anticheat

Attraverso il suo community update di marzo 2024, Rare ha parlato delle principali novità in arrivo con il prossimo aggiornamento di Sea of Thieves, che fra le altre cose si prepara a mettere gli argini ai cheater che popolano i suoi mari.

Rare ha annunciato che Sea of Thieves implementerà presto il sistema Easy Anti-Cheat per combattere i cheater nel gioco. In un video condiviso su YouTube, Rare afferma che il sistema ideato da Epic Games verrà integrato con il prossimo aggiornamento di marzo. Il sistema anti-cheat a livello di kernel verrà aggiornato autonomamente, quindi non influenzerà il programma di sviluppo del gioco. Rare ha anche cercato di garantire la compatibilità con Proton, quindi non dovrebbero esserci problemi per gli utenti di Steam Deck. Il team sta già esaminando ulteriori misure per proteggere i giocatori, con ulteriori informazioni al riguardo che arriveranno in un secondo momento.

Un altro grande cambiamento è la rimozione del requisito del Game Pass per i giocatori che desiderano godersi il titolo in single player. L'aggiornamento di marzo costituirà un "download considerevole", tuttavia i prossimi aggiornamenti saranno meno impegnativi, garantisce lo studio. La patch migliorerà anche la stabilità generale e apporterà una serie di correzioni, oltre a ripristinare il supporto per tastiera e modalità ai giocatori su Xbox. Maggiori informazioni saranno svelate il 20 marzo al Preview Event dedicato al sandbox piratesco.

Rare è entusiasta dell'arrivo di Sea of Thieves su PlayStation 5 fissato a fine aprile di quest'anno.