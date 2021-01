Sea of Thieves non smette di evolversi: ecco la data di lancio della Stagione Uno

Dopo aver assistito all'impennata di giocatori di Sea of Thieves dopo l'ultima tornata di Saldi su Steam, i ragazzi di Rare si apprestano ad aprire il nuovo corso del loro iconico sandbox piratesco annunciando la data di lancio della Stagione Uno.

Come un messaggio in bottiglia affidato alle placide acque di un mare caraibico, il recente post condiviso dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios certifica l'imminente partenza della prima Stagione di Sea of Thieves e, con essa, l'arrivo di tantissime novità per tutti i bucanieri digitali dell'esclusiva Microsoft.

Secondo quanto precisato da Rare, la Season inaugurale della nuova fase di Sea of Thieves partirà tra una settimana esatta, ossia nella giornata di giovedì 28 gennaio: l'aggiornamento che celebrerà l'ingresso di SoT nella Stagione Uno avverrà in contemporanea su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S, dando così modo agli oltre 11 milioni di giocatori del sandbox di prepararsi alle sorprese che hanno in serbo per loro la ciurma di Rare.

Ciascuna Stagione di Sea of Thieves durerà circa tre mesi e, naturalmente, sarà foriera di innovazioni come quella legata al sistema stagionale del Pirate Renown, con 100 livelli in cui poter progredire per ottenere ricompense ingame e customizzazioni di varia natura. A queste, si aggiungeranno anche le novità inerenti le sfide piratesche studiate da Rare tra eventi a tempo, attività settimanali e ulteriori contenuti accessibili tramite l'acquisto opzionale del Plunder Pass.