Sea of Thieves non smette di evolversi: il nuovo video mostra The Seabound Soul

Dopo aver assistito alle epiche battaglie navali tra i partecipanti del torneo Ancora Maledetta organizzato dalla community di Sea of Thieves Italia, vi riproponiamo l'ultimo video diario di RARE dedicato al prossimo, importante aggiornamento del loro sandbox piratesco, The Seabound Soul.

Con The Seabound Soul, gli sviluppatori inglesi ambiscono ad arricchire la componente narrativa di Sea of Thieves attraverso le avventure che vivremo nella nuova Tall Tales incentrata sull'antico scontro tra Flamehearth e uno dei più grandi pirati di Sea of Thieves.

Il prossimo update si premurerà di aggiungere anche una nuova meccanica di gioco, ossia quella legata al fuoco e al suo utilizzo in battaglia. A partire dal prossimo 20 novembre, con il lancio su PC e Xbox One dell'aggiornamento dedicato all'avventura di The Seabound Soul, tra le isole dell'arcipelago digitale di Sea of Thieves faranno il loro ingresso le Granate Incendiarie.

Questo nuovo oggetto lanciabile ci permetterà di arrecare danno ad area a giocatori, scheletri e nativi, danneggiando anche le navi con fiamme che si propagheranno fino a farle affondare, a meno che le ciurme avversarie non si organizzino per spegnere l'incendio prima che quest'ultimo causi dei danni irreparabili al loro vascello. Tra le altre aggiunte previste con il nuovo update di SoT, citiamo l'introduzione dei nuovi Pet acquistabili Cacatua e Uistiti, di un set inedito di emote di danza, delle Casse del Collezionista e di un tipo completamente nuovo di Chest Maledetta che, se non "trattata" in tempo dai suoi scopritori, potrebbe provocare un incendio a bordo della nave su cui sarà caricata.