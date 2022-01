Sea of Thieves, le novità del 2022: arrivano le Avventure e i Misteri, addio all'Arena

Rare ha svelato alcune delle importanti novità in arrivo in Sea of Thieves durante i mesi del 2022, che si preannuncia essere l'anno migliore di sempre per il gioco. La software house di Microsoft si riserva il diritto di mantenere segrete alcune sorprese, ma alcune anticipazioni sono state trattate durante il nuovo Preview Event.

Il primo grande cambiamento a cui andrà incontro Sea of Thieves sono le Avventure, nuovi contenuti fortemente narrativi che saranno distribuiti all'incirca all'inizio di ogni mese. Ognuna di esse vi consentirà di tuffarvi in una nuova storia e scoprirla assieme alla vostra crew.

Le Avventure saranno esperienze a tempo limitato, e dureranno almeno due settimane dal lancio, con Rare che pubblicherà di volta in volta un trailer cinematografico introduttivo. Per ogni Avventura ci sarà un evento finale, che durerà tre settimane e avrà un impatto sul mondo di Sea of Thieves, a seconda degli sforzi combinati e delle scelte della community. "Shrouded Islands", la prima di queste Avventure, inizierà il 17 febbraio, e potete dare un primo sguardo alla novità tramite il trailer riportato in cima.

I Misteri saranno invece eventi in cui sarà coinvolta tutta la community, la cui abilità nello scoprire i segreti nascosti dagli sviluppatori determinerà l'evoluzione e l'avanzamento dei contenuti di gioco. Il primo Mistero porterà gli utenti a svelare i fatti e i personaggi che si celano dietro ad un turpe omicidio.

Nel frattempo, le Stagioni continueranno ad alternarsi regolarmente ed aggiungeranno progressivamente aggiornamenti contenustistici e funzionalità, insieme a 100 livelli di progressione stagionale da scalare e ricompense da guadagnare. La sesta stagione inizierà a marzo e vedrà l'arrivo dei Sea Forts, nuove esperienze di raid piene di fantasmi da sconfiggere e tesori da agguantare.

La nota dolente è rappresentata dalla rimozione dell'Arena, la modalità appositamente concepita per il PvP. Gli sviluppatori hanno preso la sofferta decisione per potersi concentrare al meglio sui nuovi contenuti, incluse le Avventure e i Misteri. Trovate ulteriori dettagli visitando il sito ufficiale del gioco.