Sea of Thieves si aggiorna con le novità del Primo Anniversario, video esclusivo Everyeye

Passiamo in rassegna tutte le nuove informazioni sull'aggiornamento di Sea of Thieves in arrivo per il prossimo 30 aprile, giusto in tempo per festeggiare il primo anniversario del gioco Rare, che in dodici mesi ha raggiunto quota cinque milioni di giocatori registrati.

L'Aggiornamento Primo Anniversario sembra voler segnare un nuovo punto d’inizio per il sandbox del titolo di Rare. Il corpo principale del titolo trova una nuova casa nella Modalità Avventura, che porta nel mondo di Sea of Thieves una campagna narrativ in continua espansione. La modalità PVP Arena rappresenta la ciliegina sulla torta di un comparto ludico che ora appare sempre più completo e avvincente, capace di offrire un contesto più strutturato per gli amanti del gioco competitivo.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alle novità dell'Aggiornamento Primo Anniversario di Sea of Thieves che abbiamo potuto provare in esclusiva italiana la scorsa settimana a Londra. I nuovi contenuti sono davvero tanti e faranno sicuramente la gioia dei lupi di mare virtuali che in questi dodici mesi si sono lasciati conquistare dal gioco Rare.