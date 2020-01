Sea of Thieves: le novità dell'ultimo video diario tradotte dalla community italiana

Lo staff che gestisce il server Discord di SeaOfThieves Italia ha realizzato la traduzione del video diario di RARE che illustra le novità e lo stato di sviluppo di Sea of Thieves, il sandbox piratesco che ha da poco raggiunto i 10 milioni di giocatori.

A fare gli onori di casa è il solito Joe Nate, il produttore esecutivo dell'avventura a mondo aperto di RARE che ci descrive le innovazioni ludiche e contenutistiche che hanno caratterizzato l'ultimo aggiornamento, Leggende del Mare, lanciato la scorsa settimana.

I punti toccati da Nate in questo video diario sono diversi, a cominciare dagli interventi compiuti dagli sviluppatori inglesi per risolvere un problema emerso con i Forzieri del Mietitore strappati alle creature che infestano il Forte dei Dannati.

L'altro argomento affrontato dall'alto rappresentante di RARE riguarda le opzioni di accesso al cross-play e, nella fattispecie, la possibilità che hanno gli appassionati di scegliere con chi affrontare le proprie partite. I dati raccolti dimostrano infatti come il 92,5% dei bucanieri digitali di SoT preferisce non applicare alcun filtro che separi i giocatori in funzione del dispositivo di controllo utilizzato tra il pad di Xbox One (o qualsiasi altro controller compatibile) e il binomio mouse-tastiera. Dall'analisi di questi dati, RARE promette di migliorare e ottimizzare tale sistema, soprattutto quando si attua una migrazione di server.

Qualora foste interessati a entrare a far parte della community italiana di Sea of Thieves tra le più attive in Europa e a livello globale e a conoscerne le attività più importanti, vi rimandiamo al link da cui potrete accedere al server Discord di SeaOfThieves IT.