Sea of Thieves: la nuova (e imponente) patch è ora disponibile al download

Nelle scorse ore, al termine dei lavori di manutenzione sui server,ha pubblicato laperche punta a migliorare la stabilità e la qualità dell'esperienza di gioco.

Ad essere precisi, non si tratta di un semplice aggiornamento, dal momento che è stato sostituito l'intero client del gioco. I giocatori dovranno quindi scaricare fino a 19,53 GB di dati, in base alla piattaforma su cui giocano.

Xbox One : 9.99GB

: 9.99GB Xbox One X : 18.97GB

: 18.97GB Windows 10: 19.53GB

Tecnicamente, Rare avrebbe potuto lavorare all'ottimizzazione delle dimensioni e rilasciare una patch più contenuta, ma questo avrebbe provocato un sensibile ritardo della pubblicazione. Il team ha preferito rendere disponibili i miglioramenti il prima possibile. Ciò non si ripeterà in futuro, la prossima sarà molto più piccola.

L'aggiornamento ha risolto, tra le altre cose, le seguenti problematiche:

Oggetti e armi mancanti all'avvio della partita.

Oggetti del pack Black Dog assenti (per coloro che hanno preordinato il gioco)

Problemi di performance della versione Xbox One X.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale. Nei prossimi giorni, Rare continuerà a lavorare al miglioramento del titolo al fine di risolvere gli altri problemi segnalati dai giocatori, come i dettagli dei personaggi che spariscono (colore degli occhi, barba, ecc) e la mancata assegnazione degli Achievement. Questi ultimi, in particolare, sono stati temporaneamente disabilitati e la loro riattivazione è prevista per la fine della settimana. Segnaliamo, infine, che gli sviluppatori hanno definitivamente scartato l'idea di introdurre una tassa per la morte.