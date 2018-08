Sea of Thieves: la nuova patch rende le navi degli scheletri permanenti

Rare continua a supportare in maniera attiva Sea of Thieves. Quest'oggi il team di sviluppo ha pubblicato una nuova patch per il gioco dal peso di 3,65 GB.

Il nuovo aggiornamento, tanto per cominciare, rende le navi degli scheletri permanenti. Queste sono state aggiunte con l'espansione Cursed Sails lanciata a fine luglio e, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto solcare gli oceani del gioco solo per 3 settimane. L'evento Cursed Crews si arricchisce da oggi con le nuove palle di cannone maledette, incredibilmente potenti. I giocatori più aggressivi, inoltre, riceveranno il Reaper's Mark (Marchio del Mietitore) che li evidenzierà sulla mappa rendendoli dei bersagli per gli altri pirati in partita.

I barili ora contengono al loro interno un maggior quantitativo di oggetti, mentre i forzieri appariranno più frequentemente e offriranno ricompense più ghiotte. Gli sviluppatori, infine, hanno raddoppiato la sensibilità massima del controller, come richiesto a gran voce da molti giocatori.

Cosa ve ne pare di queste novità? Ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su PC Windows 10 e Xbox One. La prossima espansione, Forsekan Shores, verrà pubblicata gratuitamente il 19 settembre.