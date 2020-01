Sea of Thieves: nuove avventure piratesche con l'update "Legends of the Sea"

Dopo il tradizionale update natalizio che ha permesso ai pirati di tutto il mondo di vivere a pieno le festività, Rare ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Sea of Thieves che prende il nome di "Leggende del Mare" e che introduce nuovi personaggi e avventure inedite.

Per l'occasione Duke, con fare impaurito, è tornato a presenziare le taverne dei vari avamposti e a proporre nuovi affascinanti viaggi. Di contro Stitcher Jim sembra essere misteriosamente scomparso. Le nuove avventure introdotte da "Leggende del mare" permetteranno ai giocatori di ottenere ricchezze e reputazione, mentre ai giocatori che hanno raggiunto il level cup potranno barattare la reputazione a fronte di un raddoppio delle ricompense.

L'aggiornamento introduce anche un nuovo personaggio: sarà infatti possibile incontrare Umbra, una cacciatrice di "leggende", stanziata sull'isola Lagoon of Whispers, che fornirà ai pirati una serie di indizi. Le sue indicazioni porteranno al completamento di nuove onorificenze e all'ottenimento di nuovo equipaggiamento. Durante queste specifiche avventure si potranno trovare i segni lasciati da leggende del mare veramente esistite.

Come sempre, l'emporio e il mercato nero offriranno nuove skin, armi, vele, cannoni ed equipaggiamento vario. Prima di lasciarvi al trailer di Legends of the Sea, lo sapevate che Sea of Thieves ha raggiunto i dieci milioni di giocatori?