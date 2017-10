Lo sviluppatoreha pubblicato quest'oggi un nuovo video per, sandbox piratesco che uscirà nel 2018 in esclusiva su. Il filmato è incentrato sulle nuove feature che saranno aggiunte nella versione alpha del gioco.

Per i giocatori che non amano utilizzare il microfono, è in arrivo la comunicazione non verbale, utile per continuare a dare indicazioni ai membri della propria ciurma. Sarà inoltre possibile auto-affondare il proprio vascello, e alcuni membri dell'equipaggio saranno in grado di navigare a bordo di piccole navi.

Sea of Thieves è atteso per il 2018 su PC e in esclusiva console su Xbox One.