Sea of Thieves: nuovo filmato dedicato alla customizzazione

Nella giornata di oggi, Rare ha pubblicato un nuovo filmato con cui ci torna a parlare di, il sandbox a tema piratesco in arrivo il 20 marzo su PC Windows 10 e Xbox One.

Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è narrato dal lead character artist Sam Chester e dal design lead di Windows 10 Tim Teddins, ed è questa volta incentrato sulle opzioni di customizzazioni presenti nel gioco. Viene quindi mostrata la serie di personaggi selezionabili e dei vestiti tra cui potremo scegliere per personalizzare il nostro pirata.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sea of Thieves uscirà su PC e Xbox One il 20 marzo 2018. Domani, 2 marzo, avrà inizio un nuovo Scale Test per il weekend.