Sea of Thieves: il nuovo filmato ci offre una panoramica approfondita del gioco

hanno pubblicato un nuovo filmato dedicato a, atteso titolo piratesco in arrivo su PC e Xbox One, che ci offre una panoramica approfondita delle meccaniche di gameplay che caratterizzeranno la produzione.

In Sea of Thieves i giocatori potranno solcare i mari e andare alla ricerca di tesori nascosti, andare a caccia di pericolosi scheletri capitani o ancora collezionare risorse per favorire le rotte commerciali. Completando le varie missioni, la nostra reputazione aumenterà, dandoci l’opportunità di accedere a nuovi contenuti e oggetti cosmetici per il personaggio e l'imbarcazione.

Sea of Thieves debutterà il 20 marzo su Xbox One (anche in bundle con la console) e PC Windows 10, e sarà disponibile già dal Day One per gli abbonati a Xbox Game Pass.